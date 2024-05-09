مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12284 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 175.70 نقطة ليقفل عند مستوى 12284.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 294 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 184 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: البابطين، ورتال، وتنمية، والتطويرية الغذائية، وإم آي اس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اتحاد الخليج الأهلية، وأسيج، والاتحاد، وأكوا باور، والباحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.77% و10.00%.
فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، وأنعام القابضة، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا باور، والخليج للتدريب، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 199.85 نقطة، ليقفل عند مستوى 27086.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 50.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.