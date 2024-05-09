مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12284 نقطة

وكانت أسهم شركات: البابطين، ورتال، وتنمية، والتطويرية الغذائية، وإم آي اس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اتحاد الخليج الأهلية، وأسيج، والاتحاد، وأكوا باور، والباحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.77% و10.00%.