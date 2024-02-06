الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة

وأظهرت بيانات صدرت أمس الإثنين، أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي انتعش في يناير مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف، لكن يبدو أن الموردين يتخلفون عن الركب؛ ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 11 شهراً.