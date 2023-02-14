"المعيذر": حوكمة نظام الشركات الجديد يحفظ حقوق المساهمين ضد أصحاب المصالح

وقالت "المعيذر" عبر قناة "الإخبارية": الحوكمة جاءت لتنظيم هذه العلاقة، وتشعرهم بالأمان، وأن حقهم محفوظ بالكامل، ولمنع استغلال النفوذ من قبل المديرين لتحقيق أهدافهم الشخصية، وكذلك تمنع اتخاذ قرارات خاطئة، وإن غياب ممارسات الحوكمة يؤدي إلى فساد وعدم نزاهة أحيانًا.