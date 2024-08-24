رفعت معها العقود الآجلة.. "تصريحات خفض الفائدة" تصعد بأسعار النفط 2%

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير في وقت سابق من الأسبوع، بعد أنْ عدلت الحكومة الأمريكية بشكل كبير تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب الأعمال في البلاد هذا العام حتى مارس؛ مما آثار مخاوف من الانزلاق إلى ركود.