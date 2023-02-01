"إنفاذ": إقامة 14 مزادًا عقاريًّا علنيًّا لتصفية أكثر من 210 عقارات

وأوضح المركز أن العقارات تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد الأرض الطيبة بالمدينة المنوّرة الحضوري الإلكتروني، ثم مزاد أصول الشمال الإلكتروني لبيع عقارات واقعة في كل من تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، ثم مزاد شرق الإلكتروني لبيع عقارات تقع في المنطقة الشرقية، ثم مزاد سمو الطائف الإلكتروني لبيع عدد من العقارات بمدينة الطائف، ثم مزاد خيرات جدة الإلكتروني ومزاد خيرات جدة الحضوري، ثم مزاد مرابح جنوب الرياض الذي يقام على عقارات متنوعة في منطقة الرياض وضواحيها.