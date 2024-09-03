بين "هجوم وتوقف وتباطؤ".. المخاوف تهبط بـ"عقود النفط الآجلة" لـ 76.6 دولار

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلا على 591 ألف برميل يوميا بحلول 28 أغسطس، من نحو 959 ألف برميل يومياً في 26 أغسطس، فيما بلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يوميا في 20 يوليو.