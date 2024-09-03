بين "هجوم وتوقف وتباطؤ".. المخاوف تهبط بـ"عقود النفط الآجلة" لـ 76.6 دولار

تراجعت أسعار خام برنت، اليوم الثلاثاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين؛ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وهو ما زاد المخاوف بشأن الطلب، بينما تلقت الأسواق بعض الدعم من تأثير توقف الإنتاج والصادرات من ليبيا.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 92 سنتاً، أو 1.2 بالمئة، إلى 76.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش.
وخسر خام غرب تكساس الأمريكي، الذي لم تكن له تسوية أمس الإثنين، بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، 25 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 73.30 دولار للبرميل.
وسجّلت الصين، أمس الإثنين، أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في يوليو، وقالت إن أسعار المساكن الجديدة نمت في أغسطس بأضعف وتيرة هذا العام، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وقال ستة مهندسين لرويترز، إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسة، وإن الإنتاج لا يزال منخفضاً في أنحاء البلاد مع استمرار التنافس بين فصائل سياسية للسيطرة على المصرف المركزي وإيرادات النفط.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتباراً من أمس.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلا على 591 ألف برميل يوميا بحلول 28 أغسطس، من نحو 959 ألف برميل يومياً في 26 أغسطس، فيما بلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يوميا في 20 يوليو.
ومن المقرر أن تزيد ثماني دول في تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهي خطة قالت مصادر في القطاع، إنها ستمضي قدماً على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.
وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعرُّض ناقلتَي نفط لهجومٍ أمس في البحر الأحمر قُبالة اليمن، وإن لم تلحق بهما أضرارٌ كبيرة.