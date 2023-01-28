بين مؤشرات صينية وأمريكية.. النفط عند 87 دولاراً وترجيحات بتحميل روسي

وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة الحرجة بكوفيد-19 بنسبة 72 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري، بينما تراجع معدل الوفيات اليومية بين مرضى الفيروس في المستشفيات بنسبة 79 بالمئة عن مستويات الذروة؛ مما يشير إلى احتمال عودة الاقتصاد الصيني إلى حالته الطبيعية ويعزّز التوقعات بتعافي الطلب على النفط.