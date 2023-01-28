بين مؤشرات صينية وأمريكية.. النفط عند 87 دولاراً وترجيحات بتحميل روسي

تراجعت أسعار النفط عند التسوية، أمس، لتنهي الأسبوع على انخفاضٍ طفيفٍ، إذ محت مؤشرات على قوة الإمدادات النفطية الروسية؛ إثر بيانات أظهرت نمواً أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي وآمال في تعافٍ سريعٍ للطلب الصيني.
وخلال جلسة الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتاً أو 0.9 بالمئة لتجري تسويتها عند 86.66 دولار للبرميل، مرتفعة ثلاث سنتات فقط عن تسوية الأسبوع الماضي، وهبط سعر الخام الأمريكي 1.33 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 7.68 دولار عند التسوية بانخفاض قدره 2 بالمئة على أساس أسبوعي.
وأظهرت حسابات لوكالة رويترز، أن من المتوقع زيادة تحميل النفط من الموانئ الروسية في البلطيق بنسبة 50 بالمئة هذا الشهر مقارنة بديسمبر، إذ يحاول البائعون الوفاء بالطلب القوي في آسيا، والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وقال جون كيلدوف الشريك في (أجين كابيتال) ومقرها نيويورك: "إذا استمرت الإمدادات الروسية قوية في الشهر المقبل فمن المرجح أن تواصل أسعار النفط انخفاضها"، وأضاف أن عمليات جني الأرباح قبل نهاية الأسبوع ربما تسهم أيضاً في هبوط الأسعار، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة الحرجة بكوفيد-19 بنسبة 72 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري، بينما تراجع معدل الوفيات اليومية بين مرضى الفيروس في المستشفيات بنسبة 79 بالمئة عن مستويات الذروة؛ مما يشير إلى احتمال عودة الاقتصاد الصيني إلى حالته الطبيعية ويعزّز التوقعات بتعافي الطلب على النفط.