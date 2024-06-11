"أرامكو السعودية" تعلن إتمام عملية الطرح الثانوي العام لأسهمها العادية

وقال "إن نجاح هذا الطرح يُظهر سجلنا الحافل في الأداء التشغيلي والمالي منذ الطرح العام الأولي القياسي في عام 2019م، كما أنه يعكس الإدراك الدولي المتزايد بنقاط قوتنا التنافسية، واستراتيجية نموّنا على المدى البعيد عبر محفظة عالمية آخذة في التوسع، ويسلّط الضوء كذلك على الثقة في قدرتنا على التنفيذ الناجح لأعمالنا عبر سلسلة قيمة الطاقة في قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق المتكامل ومصادر الطاقة الجديدة بما في ذلك المشروعات منخفضة الكربون".