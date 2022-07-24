سوق الأسهم اليوم.. قيمة التداولات 5.1 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات: سلامة، والنايفات، وأملاك، وبحر العرب، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وأكوا باور، وسدافكو، والخزف السعودي، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.92%.