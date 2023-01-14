النفط يحقّق أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر.. "برنت" عند 85.28 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل عند التسوية، في جلسة أمس الجمعة، مسجلةً أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في سبعة أشهر، ووسط مزيدٍ من المؤشرات على تنامي الطلب في الصين؛ أكبر مستورد للنفط في العالم.