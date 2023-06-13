بعد تراجعها الحاد أمس.. مزيج برنت يرتفع بنسبة 0.67%

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.67% أو بقيمة 48 سنتًا عند 72.32 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد انخفاضها عند تسوية الأمس إلى 71.84 دولارًا وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر 2021.