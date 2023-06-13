بعد تراجعها الحاد أمس.. مزيج برنت يرتفع بنسبة 0.67%

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الثلاثاء، بعدما تراجعت أمس بحوالى 4% مع استمرار المخاوف بشأن رؤية الطلب في الصين والولايات المتحدة.
ومن أجل تعزيز السيولة قصيرة المدى والنمو الاقتصادي؛ خفّض بنك الشعب الصيني اليوم معدل إعادة الشراء العكسي لأجَل سبعة أيام، بحوالى 0.1%؛ وذلك للمرة الأولى في تسعة أشهر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.67% أو بقيمة 48 سنتًا عند 72.32 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد انخفاضها عند تسوية الأمس إلى 71.84 دولارًا وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر 2021.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 0.52% أو 35 سنتًا إلى 67.47 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت بأكثر من 7% على مدار الثلاث جلسات الماضية.
ويترقب المتداولون اليوم صدور التقارير الشهرية عن سوق النفط من كل من منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية.