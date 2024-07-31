مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12109 نقاط

كما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وسماسكو، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وتالكو، والأهلي، ومياهنا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.