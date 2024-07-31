مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12109 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 44.87 نقطة، ليقفل عند مستوى 12109.52 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 352 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أنابيب، وسدافكو، ومكة، وصدق، ودار المعدات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وتالكو، وإسمنت العربية، وميدغلف للتأمين، ولجام للرياضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.07% و7.69%.
كما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وسماسكو، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وتالكو، والأهلي، ومياهنا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 20.90 نقطة ليقفل عند مستوى 26651.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 46 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.