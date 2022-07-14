خام برنت دون 100 دولار للمرة الأولى منذ أبريل

استقرّت عقود النفط خلال تعاملات الخميس، وذلك لليوم الثاني، لكنها ما زالت في طريقها لتسجيل ثاني خسائرها الأسبوعية مع إمكانية إنهائها تعاملات الأسبوع دون 100 دولار للمرة الأولى منذ أبريل.
يأتي ذلك مع المخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعدما بلغ التضخم في أكبر اقتصاد عالمي أعلى مستوياته منذ 41 عامًا خلال يونيو.
وكشفت بيانات صينية صادرة الأربعاء تراجع الواردات النفطية اليومية في ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2018، حيث تشير التوقعات إلى تسبب حالات كورونا في تراجع الطلب من قبل المصافي.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو الحالي، وبأعلى كثيرًا من التوقعات التي انتظرت ارتفاعها 1.4 مليون برميل فقط.
واستقرت عقود خام برنت عند مستوى 99.58 دولار للبرميل الساعة 8:54 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وتراجعت عقود خام نايمكس بشكل طفيف 0.1% إلى 96.18 دولار للبرميل.