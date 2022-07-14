خام برنت دون 100 دولار للمرة الأولى منذ أبريل

وكشفت بيانات صينية صادرة الأربعاء تراجع الواردات النفطية اليومية في ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2018، حيث تشير التوقعات إلى تسبب حالات كورونا في تراجع الطلب من قبل المصافي.