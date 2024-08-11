مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى "11771.69" نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 104.57 نقاط ليقفل عند مستوى "11771.69" نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 240 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: ثمار، والبابطين، وسينومي ريتل، ومهارة، ومجموعة فتيحي؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: باعظيم، ووفرة، ومجموعة إم آي إس، وإعمار، ورتال؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.05%.
فيما كانت أسهم شركات: سماسكو، والباحة، وأرامكو السعودية، ومهارة، وباعظيم؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسماسكو، وتالكو، ومياهنا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 293.95 نقطة ليقفل عند مستوى "25521.34" نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم.