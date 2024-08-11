مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى "11771.69" نقطة

وكانت أسهم شركات: ثمار، والبابطين، وسينومي ريتل، ومهارة، ومجموعة فتيحي؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: باعظيم، ووفرة، ومجموعة إم آي إس، وإعمار، ورتال؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.05%.