1.3 مليار ريال.. "مدن" تُوَقع اتفاقية تشغيل أول مركز توزيع ذكي بالمملكة والشرق الأوسط

وبيّن أن "مدن" نجحت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجهات الممكنة لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بتخصيص مساحات لوجستية تصل إلى 5 ملايين متر مربع لشركات متخصصة في الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية، ولا تزال تعمل على تلبية الإقبال المتزايد والطلب العالي؛ حيث تم توقيع 45 عقدًا لوجستيًّا خلال عام 2023م بمساحات تجاوزت 838 ألف متر مربع، ونسبة زيادة تتجاوز 350% مقارنة بالمساحات المخصصة في عام 2022م.