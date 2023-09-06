عند 11298 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات الكيماوية، وأرامكو السعودية، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والباحة؛ هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.