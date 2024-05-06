"سال" توقع مذكرة تفاهم مع "السعودية للصيانة وإدارة سلسلة التوريد المحدودة"

من جانب آخر، أعرب المهندس ثنيان آل ثنيان عن سروره بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تعد خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو الابتكار والتميز، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للخدمات اللوجستية وتقوية البنية التحتية في المملكة، مشيرًا إلى أن "سال" تعتز بدورها كشريك أساس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمساهمة في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.