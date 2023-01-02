مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10578 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وكابلات الرياض، والسيف غاليري، والحفر العربية، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: دارية ريت، والأهلي ريت 1، وتنمية، والمصافي، والنهدي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.89% و2.16%.