مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12291.93 نقطة

وكانت أسهم شركات صدر، وباعظيم، والمنجم، والفخارية، وأماك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الشرقية للتنمية، وهرفي للأغذية، والجوف، وتبوك الزراعية، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و4.10%.