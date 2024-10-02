200 علامة مطروحة للمستثمرين في المعرض الدولي للامتياز التجاري "فرنشايز ماركت"

كما شهد المعرض خلال انطلاقه مشاركة واسعة من الشركات المانحة للامتياز التجاري، حيث طرحت في المعرض 200 علامة تجارية جاهزة لمنحها للمستثمرين ورواد الأعمال، بنظام الامتياز التجاري، وهي من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، والتي تنتمي إلى كبرى الشركات المستثمرة في قطاعات مثل: المطاعم والمقاهي والتقنية والوقود وغيرها.