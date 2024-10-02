200 علامة مطروحة للمستثمرين في المعرض الدولي للامتياز التجاري "فرنشايز ماركت"

انطلق مساء أمس الثلاثاء في مدينة الرياض، المعرض الدولي للامتياز التجاري "فرنشايز ماركت" بنسخته العاشرة، بحضور الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ويتضمن المعرض خلال الأيام الثلاثة توقيع اتفاقيات وعقد صفقات تجارية.
كما شهد المعرض خلال انطلاقه مشاركة واسعة من الشركات المانحة للامتياز التجاري، حيث طرحت في المعرض 200 علامة تجارية جاهزة لمنحها للمستثمرين ورواد الأعمال، بنظام الامتياز التجاري، وهي من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، والتي تنتمي إلى كبرى الشركات المستثمرة في قطاعات مثل: المطاعم والمقاهي والتقنية والوقود وغيرها.
بدورها أكدت عبير جليح، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعرض "فرنشايز ماركت" على دور الامتياز التجاري والذي حظي باهتمام الحاضرين والمشاركين في المعرض من الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، موضحة بأن تواجد هذه الشركات أسهم في نجاح قطاع الامتياز التجاري في السعودية.
وأضافت "جليح"؛ أنه وفق بيانات اتحاد الغرف السعودية فإن حجم الاستثمار في قطاع الامتياز التجاري بالمملكة يقدر بنحو 65 مليار ريال، كما يُعد "فرنشايز ماركت" منصة مهمة لتعزيز الشراكات والتعاون بين المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، مؤكدة أن هذا الحدث يشكل فرصة لعرض أبرز العلامات التجارية السعودية والدولية التي تسعى للتوسع في السوق السعودي.
وأسهم نظام الامتياز التجاري الذي صدر في العام 2019، بشكل كبير في إطلاق قدرات هذا القطاع وتعزيز الاستثمارات فيه.