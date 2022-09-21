ترقبًا للبيانات الأمريكية.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 91.19 دولارًا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.62% أو بنحو 57 سنتًا إلى 91.19 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما هبطت دون 91 دولارًا عند تسوية تعاملات الثلاثاء.