خسارة أسبوعية كبيرة.. أسعار النفط تهبط 2% بعد بيانات الوظائف الأمريكية

هبطت أسعار النفط اثنين بالمئة، الجمعة، عند التسوية، وتكبّدت خسارة أسبوعية كبيرة، بعد أنْ أظهرت بيانات زيادة دون المتوقّع للوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس، وهو ما فاق الدعم الذي تلقّتْه الأسعار من قرار تحالف "أوبك+" إرجاء زيادة الإنتاج.