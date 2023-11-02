سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10853 نقطة

وكانت أسهم شركات المواساة، وكيان السعودية، وأسيج، وشاكر، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مرافق، وأكوا باور، وأنابيب السعودية، وثمار، وسال الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.10% و4.60%.