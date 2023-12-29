صعود أسعار النفط في آخر يوم تداول بـ 2023

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية، ورغم الصعود إلا أن الأسعار تتجه نحو تسجيل أدنى مستوى سنوي في 4 سنوات.