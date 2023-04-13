مؤشر "الأسهم" يغلق مرتفعًا عند 10946.67 نقطة.. و"إعمار" ضمن الأكثر نشاطًا بالكمية

وكانت أسهم شركات: الكثيري، وأنعام القابضة، والباحة، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وأسواق المزرعة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: وإكسترا، وأميانتيت، وتهامة، وأسيج، وأنابيب الشرق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.80% و3.08%.