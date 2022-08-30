اقتراح سعودي يقود أسعار النفط للصعود ويدفع مؤشرات أسواق الخليج

ارتفعت أسواق الخليج، اليوم الثلاثاء، بدعم من صعود أسعار النفط ليلة الأمس، إذ تغلبت أسعار الخام على تأثير المخاوف المتعلقة بتشديد السياسات النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% أمس الاثنين، مواصلة مكاسب الأسبوع الماضي بعد اقتراح السعودية أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها الإنتاج في اجتماع مقرر في الخامس من سبتمبر.
وتهدف الخطوة إلى موازنة السوق ردًا على رفع محتمل لإمدادات النفط من إيران إذا أبرمت اتفاقًا نوويًا مع الغرب، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.4% مدعوما بصعود أسهم قطاعي المال والطاقة، وصعد سهم شركة "أرامكو" العملاقة للنفط بنسبة 0.7%، كما صعد سهم مصرف الراجحي 0.4%.
وصعد سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب 5%، وكان الأعلى زيادة من حيث النسبة المئوية على المؤشر بعد تلقي الشركة طلبية جديدة لأنابيب النفط والغاز.
وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5%، معوضا معظم خسائر جلسة أمس الاثنين، فيما قادت أسهم قطاع العقارات المكاسب، وارتفع سهم إعمار العقارية 1.5%.
كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بعد انخفاضه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بدعم من صعود سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.4%.