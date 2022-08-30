اقتراح سعودي يقود أسعار النفط للصعود ويدفع مؤشرات أسواق الخليج

ارتفعت أسواق الخليج، اليوم الثلاثاء، بدعم من صعود أسعار النفط ليلة الأمس، إذ تغلبت أسعار الخام على تأثير المخاوف المتعلقة بتشديد السياسات النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.