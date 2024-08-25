7.9 مليارات ريال تداولات.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 12262 نقطة

وكانت أسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، والإعادة السعودية، وساسكو، ومجموعة صافولا، والرياض ريت؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وريدان، ومياهنا، وبدجت السعودية، وبوبا العربية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و7.69%.