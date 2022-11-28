تعاملات الإثنين.. برنت يتراجع عند 81.47 دولار للبرميل

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل، اليوم، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهراً، في الوقت الذي أدّت فيه احتجاجاتٌ في الصين؛ أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لكوفيد-19، إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب.