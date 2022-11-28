تعاملات الإثنين.. برنت يتراجع عند 81.47 دولار للبرميل

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل، اليوم، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهراً، في الوقت الذي أدّت فيه احتجاجاتٌ في الصين؛ أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لكوفيد-19، إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب.
وهبط خام برنت 2.16 دولار أو 2.6 في المائة ليجري تداوله عند 81.47 دولار للبرميل في الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى 81.16 دولار في وقتٍ سابقٍ من الجلسة، في أدنى مستوى له منذ 11 يناير.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 دولار أو 2.7 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل. وانخفض الخام إلى 73.82 دولار في وقتٍ سابقٍ، في أدنى مستوى له منذ 27 ديسمبر 2021، بحسب رويترز.
وسجل كلا الخامين القياسيين، اللذين بلغا أدنى مستوياتهما منذ عشرة أشهر، الأسبوع الماضي، ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية. وأنهى برنت الأسبوع الأخير منخفضاً 4.6 في المائة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7 في المائة.