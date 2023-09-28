مؤشر سوق "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11055 نقطة

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعاونية، والدوائية، ولومي، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سناد القابضة، والمنجم، ونادك، ونقي، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.61% .