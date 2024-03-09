أعمال

أكثر من 100 من رجال الأعمال الصينيين في زيارة إلى المملكة لاستشراف الفرص الاستثمارية

لتعزيز التعاون بين البلدين في عديدٍ من القطاعات بينها الطاقة والأغذية والتكنولوجيا