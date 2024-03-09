أكثر من 100 من رجال الأعمال الصينيين في زيارة إلى المملكة لاستشراف الفرص الاستثمارية

وصل وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى المملكة، في زيارة تستهدف بحث الفرص الاستثمارية وتنميتها بين البلدين.
ووصل أكثر من 100 شخصية قائدة من شاندونج لبحث سُبل التعاون في مجالات الطاقة والأغذية والتكنولوجيا ومواد البناء والتشغيل والصيانة وغيرها من الصناعات.
وتعد المملكة أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط، فأكثر من 100 مستثمر صيني زاروا المملكة لتعزيز التعاون التجاري.
وهناك إقبالٌ كبيرٌ من الشركات الصينية على الاستثمار في المملكة واستغلال الفرص المتاحة، في ظل ما تتمتع به السعودية والصين من علاقاتٍ اقتصادية واستثماراتٍ متنامية وآفاقٍ واعدة.