"المؤتمر السعودي البحري".. إمكانات واسعة وفرص هائلة تجذب أنظار العالم

تضمّ قائمة المتحدثين أكثر من 70 شخصية بارزة من الخبراء والمختصين الذين سيسلّطون الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك إدارة السفن، والتعليم البحري، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأهم الاستراتيجيات التي تؤثّر على مستقبل القطاع البحري في المملكة العربية السعودية، وآخر تطورات سوق شحن الحاويات والناقلات، والخدمات اللوجستية البحرية، وغير ذلك من موضوعات حيوية.