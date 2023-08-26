"المؤتمر السعودي البحري".. إمكانات واسعة وفرص هائلة تجذب أنظار العالم

تتّجه أنظار القطاع البحري العالمي إلى مركز "الظهران إكسبو" بالدمام، يومي 20 و21 سبتمبر المقبل 2023؛ حيث ستُعقد الدورة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري لتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي يتمتّع بها القطاع البحري في المملكة العربية السعودية والفرص الواسعة التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجستية البحرية.
ويتضمّن المؤتمر والمعرض المصاحب جدول أعمال حافلًا بالأنشطة والفعاليات؛ حيث سيشهد اليوم الأول للمؤتمر كلمات رئيسية من شركة "البحري"، الشريك الاستراتيجي المؤسس، وجون ماكدونالد الرئيس ومدير العمليات لدى هيئة التصنيف الأمريكية "ABS"؛ ونانسي كاريجيثو المبعوث الخاص ومستشارة الاقتصاد الأزرق في المكتب التنفيذي للرئيس الكيني، وإريك جينسبي رئيس العضوية وتطوير الأعمال في مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق "بيمكو".
ومن أبرز الفعاليات التي يتضمّنها المؤتمر، جلسة رئيسة حول النظرة المستقبلية للقطاع البحري في المملكة العربية السعودية، يشارك فيها الدكتور عبدالله الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية.
وقالت إيما هويل مديرة المحتوى لدى "سيتريد ماريتايم"، الجهة المنظمة للحدث: "نفتخر بجدول الفعاليات الحافل الذي وضعناه للمؤتمر السعودي البحري، ونجاحنا في استقطاب نخبة من الشخصيات القيادية الرائدة في القطاع البحري العالمي للمشاركة فيه؛ الأمر الذي يؤكّد تميز برنامج المؤتمر لهذا العام".
ويتضمّن البرنامج التفاعلي الشامل للمؤتمر، والذي يمكن حضوره مجانًا؛ العديد من الجلسات المتخصصة، بما يساعد الحضور على اختيار الموضوعات التي تهمهم والمشاركة الفاعلة في الكثير من أنشطة المؤتمر.
من جهته قال كريس مورلي، مدير المجموعة لدى "سيتريد ماريتايم"، الجهة المنظمة للمؤتمر: "عملنا بشكل وثيق مع شركائنا لوضع برنامج متكامل يغطي المجالات المتنوعة للقطاعين البحري واللوجستي؛ حتى يسهم المؤتمر في تقديم رؤى متعمّقة حول مختلف المواضيع التي تهم جميع المشاركين".
تضمّ قائمة المتحدثين أكثر من 70 شخصية بارزة من الخبراء والمختصين الذين سيسلّطون الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك إدارة السفن، والتعليم البحري، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأهم الاستراتيجيات التي تؤثّر على مستقبل القطاع البحري في المملكة العربية السعودية، وآخر تطورات سوق شحن الحاويات والناقلات، والخدمات اللوجستية البحرية، وغير ذلك من موضوعات حيوية.
ويشارك في المعرض المصاحب عدد من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري، بما في ذلك الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، والمعهد البحري الدولي، والهيئة العالمية للنقل، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وجراندويلد لبناء السفن، وناغي للأعمال البحرية، ودي بي وورلد، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري"، وغيرها.
ويمكن التسجيل مجانًا لحضور فعاليات المؤتمر ودخول المعرض المصاحب عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر البحري السعودي 2023 "visitcloud.com".