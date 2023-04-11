"العقيّل": صندوق حفر الباطن من أول 5 صناديق واعدة ويعد ذراعًا استثمارية مهمة للمحافظة

قال رئيس الغرفة التجارية بمحافظة حفر الباطن سلمان العقيّل: إن تأسيس "صندوق حفر الباطن" الذي اعتمدته هيئة سوق المال ضمن أول 5 صناديق واعدة بمبادرة من اللجنة الوطنية لريادة الأعمال؛ يأتي بمتابعة ودعم من محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، الذي كان له دور كبير في إدراج حفر الباطن ضمن أول 5 صناديق واعدة.