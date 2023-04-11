"العقيّل": صندوق حفر الباطن من أول 5 صناديق واعدة ويعد ذراعًا استثمارية مهمة للمحافظة

قال رئيس الغرفة التجارية بمحافظة حفر الباطن سلمان العقيّل: إن تأسيس "صندوق حفر الباطن" الذي اعتمدته هيئة سوق المال ضمن أول 5 صناديق واعدة بمبادرة من اللجنة الوطنية لريادة الأعمال؛ يأتي بمتابعة ودعم من محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، الذي كان له دور كبير في إدراج حفر الباطن ضمن أول 5 صناديق واعدة.
وأضاف: "بمشيئة الله سيكون لهذا الإنجاز الأثر الكبير في دعم التنمية للعديد من القطاعات في محافظة حفر الباطن".
وكانت هيئة سوق المال اعتمدت تأسيس صندوق حفر الباطن ضمن مبادرة اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بتأسيس 5 صناديق واعدة في كل من "المدينة المنورة - القصيم - حائل - الأحساء - حفر الباطن"؛ كأول صناديق المناطق الواعدة.
يُشار إلى أن إدراج "صندوق حفر الباطن" تحقق بمتابعة ودعم من محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، حيث يُعتبر هذا الصندوق أحد أهم إنجازات الغرفة ممثلةً بلجنة ريادة الأعمال، مما يجعله ذراعًا استثمارية مهمة في محافظة حفر الباطن.