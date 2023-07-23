سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11760.30 نقطة

وكانت أسهم شركات علم، ودلة الصحية، وجمجوم فارم، وأسواق المزرعة، والموارد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات طباعة وتغليف، والخليج للتدريب، وتكوين، ومجموعة فتيحي، والأصيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.34% و7.28% .