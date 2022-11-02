البنك المركزي يعلن إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة

ويُعد برنامج "المصرفية المفتوحة" أحد مبادرات استراتيجية التقنية المالية، التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تم اعتمادها من قِبَل مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من هذا العام، وتهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطنًا ومركزًا عالميًّا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس؛ بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.