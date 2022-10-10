"موانئ": الخط الحديدي الجديد يعزز الميزة التنافسية لموانئ الجبيل

ويسهم المشروع في نقل أكثر من 6 ملايين طن من المواد السائلة والصلبة من ميناء الملك فهد الصناعي، وأكثر من 450 ألف حاوية عبر الخطوط الحديدية سنويًا، فضلًا عن تقليل الشاحنات على شبكة الطرق السريعة بالمنطقة الشرقية بحوالي 200 ألف شاحنة سنويًا، كما سيكون للخط الحديدي الجديد دور في القضاء على أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات.