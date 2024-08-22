أسعار الذهب تتراجع من ذروتها التاريخية وسط تقلبات الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن تخلت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.. جاء هذا الانخفاض وسط ارتفاع الدولار؛ وذلك قبيل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يوفر مزيدًا من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.