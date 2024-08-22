أسعار الذهب تتراجع من ذروتها التاريخية وسط تقلبات الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن تخلت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.. جاء هذا الانخفاض وسط ارتفاع الدولار؛ وذلك قبيل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يوفر مزيدًا من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.
وفي المعاملات الفورية، هبط الذهب بنسبة 0.5% إلى 2500.65 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:43 بتوقيت جرينتش، ليُتداول دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء وبلغ 2531.60 دولارًا. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 2537.10 دولارًا.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 29.37 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.41% إلى 959.76 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 948.55 دولارًا.