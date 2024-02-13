مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12404 نقاط

وكانت أسهم شركات: تنمية، وسلامة، والباحة، وسيرا، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: لومي، وعذيب للاتصالات، وكابلات الرياض، والسعودي الألماني الصحية، وبوان الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و5.13%.