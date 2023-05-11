رغم البيانات الأمريكية.. أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في تعاملات اليوم

على الرغم من بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس.
وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.56% إلى 72.97 دولارًا للبرميل؛ فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 76.82 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء، وفق "روسيا اليوم"، ارتفاعًا مفاجئًا لمخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تَراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 5 مايو الحالي بمقدار 2.951 مليون برميل، وبالنسبة للبنزين أشارت إلى أن مخزون المادة انخفض بمقدار 3.168 ملايين برميل.