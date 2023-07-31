بتداولات قيمتها 5.9 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 11692 نقطة

وكانت أسهم شركات: الحفر العربية، ومهارة، والمنجم، وسلوشنز، والموارد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تكوين، والتعاونية، وشركة الاتصالات السعودية، وسبكيم العالمية، والأول الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.17% و6.75%.