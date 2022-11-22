ارتفاع طفيف.. برنت يسجل 87.65 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء وسط تهديدات من روسيا بوقف صادرات الخام لأي دولة تُطبق سقفًا للأسعار؛ بينما لا تزال مخاوف الركود وانتشار فيروس "كوفيد" في الصين تؤثر على الأسواق.
وأكد "ألكسندر نوفاك" نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان، أن بلاده لا تخطط لتصدير الخام أو المنتجات النفطية إلى الدول التي تضع سقفًا لأسعار النفط؛ بينما تسعى دول المجموعة السبع لإعلان السقف السعري خلال أيام.
وبحسب "رويترز"، قالت "تينا تنج" المحللة لدى "سي إم سي ماركتس": إن تراجع الدولار كان العامل الرئيسي الذي دعم أسعار النفط خلال اليوم؛ حيث يجعل ضَعفُ الدولار السلعة أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.32% أو بنحو 20 سنتًا إلى 87.65 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.11% أو 9 سنتات إلى 80.13 دولارًا للبرميل.