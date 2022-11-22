ارتفاع طفيف.. برنت يسجل 87.65 دولارًا للبرميل

وأكد "ألكسندر نوفاك" نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان، أن بلاده لا تخطط لتصدير الخام أو المنتجات النفطية إلى الدول التي تضع سقفًا لأسعار النفط؛ بينما تسعى دول المجموعة السبع لإعلان السقف السعري خلال أيام.