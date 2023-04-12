انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بـ0.1% خلال الربع الأول من عام 2023

على صعيد آخر، أظهرت نتائج النشرة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من 2023م مقارنة بالربع الأول من عام 2022م، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.6%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، ونظرًا لثقل القطاع السكني، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار كل من الشقق بنسبة 2.1%.