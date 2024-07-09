أمانة الحدود الشمالية تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة "فرص"

وأشارت الأمانة إلى أن ذلك يأتي ضمن حرصها على تنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين؛ للإسهام في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية، وتنمية الإيرادات، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.