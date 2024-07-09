أمانة الحدود الشمالية تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة "فرص"

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية العديد من الفرص الاستثمارية في مدينة عرعر عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وتضمَّنت الفرص أنشطة سياحية، تقع على مساحة 40.399 مترًا مربعًا، إضافة إلى الأنشطة التعليمية، والأنشطة الرياضية والترفيهية، والأنشطة التجارية، وأنشطة الحدائق.
وأشارت الأمانة إلى أن ذلك يأتي ضمن حرصها على تنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين؛ للإسهام في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية، وتنمية الإيرادات، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي "فرص"؛ للمشاركة بالفرص الاستثمارية.