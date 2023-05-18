تحرك طفيف لأسعار الذهب.. 1979.76 دولارًا للأونصة

وقال إدوارد مير، محلل المعادن في شركة ماركس للخدمات المالية: إن الذهب قد يظل في نطاق يتراوح من 1965 إلى 2020 دولارًا خلال الأسبوعين المقبلين؛ لكن الاتجاه العام يظل ضعيفًا إلى حد ما؛ إذ من المرجح أيضًا أن يؤدي التفاؤل المتزايد تجاه أزمة سقف الديْن إلى زيادة الضغط على السبائك بحسب "رويترز".