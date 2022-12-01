مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10822 نقطة

وكانت أسهم شركات: مجموعة فتيحي، وصناعة الورق، وسبكيم العالمية، وذيب، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساب، والوطنية للتعليم، والعربي، والتعاونية، والبلاد، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.12% و4.98%.