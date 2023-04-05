تقديرات انخفاض المخزونات الأمريكية.. تدفع بأسعار النفط للارتفاع

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 0.42% أو 34 سنتًا، لتُتداول عند 81.05 دولارًا للبرميل، بعدما سجلت أمس أعلى مستوياتها في حوالى 10 أسابيع.