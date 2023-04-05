تقديرات انخفاض المخزونات الأمريكية.. تدفع بأسعار النفط للارتفاع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط علامات على المزيد من التراجع في المخزونات الأمريكية؛ مما ساعد على تمديد موجة الصعود المدفوعة بقرار "أوبك+".
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، تراجع مخزونات الخام بمقدار 4.3 ملايين برميل، قبيل صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق.
وتُواصل أسعار النفط ارتفاعها الذي بلغ حوالى 7% في أول يومين من هذا الأسبوع بعدما فاجأت "أوبك+" الأسواق بخفض مفاجئ للإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوينو 0.49% أو 42 سنتًا عند 85.36 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 0.42% أو 34 سنتًا، لتُتداول عند 81.05 دولارًا للبرميل، بعدما سجلت أمس أعلى مستوياتها في حوالى 10 أسابيع.