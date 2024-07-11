عند 11792 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم, مرتفعًا بمقدار 8.32 نقاط ليقفل عند مستوى 11792.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، ومياهنا، ورسن، وتالكو، ومجموعة إم بي سي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة، والخدمات الأرضية، والوطنية للتعليم، والكثيري، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.30% و2.12%.
فيما كانت أسهم شركات سماسكو، وأرامكو السعودية، ومياهنا، والكثيري، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات مياهنا، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسليمان الحبيب، وتالكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 259.34 نقطة ليقفل عند مستوى 25776.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.