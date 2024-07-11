عند 11792 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، ومياهنا، ورسن، وتالكو، ومجموعة إم بي سي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة، والخدمات الأرضية، والوطنية للتعليم، والكثيري، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.30% و2.12%.