"فرص تصنع الريادة".. 40 جهة تمويلية تطرح خدماتها في "بيبان 23"

ويعدُّ "باب التمويل" أحد الأبواب التسعة التي يضمّها الملتقى، وتشارك فيه الجهات والشركات التمويلية؛ مُقدِّمَةً الحلول الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات المالية؛ كالإقراض، والاستثمار، والضمانات المالية، إلى جانب تسليط الضوء على الخدمات المُعزِّزَة من فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، متيحاً للزائر الاقتراب من الجهات والمبادرات المسؤولة عن الحلول التمويلية.