"الخريف": قطاع التعدين في 2021 جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 8 مليارات دولار

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الدولي للتعدين والموارد المقام في مدينة سيدني الأسترالية، حيث بيّن أن الطلب على المعادن يشهد ارتفاعا في ظل التوجهات العالمية؛ لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في المستقبل، مما يستدعي ضرورة السعي إلى التعاون بشكل مستدام لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، وتكثيف الاستثمارات والابتكار بشكل كبير في تقنيات التعدين والمعادن لتلبية الطلب العالمي المتزايد عليها.