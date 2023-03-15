"الفالح": المملكة أصبحت في منتصف الطريق لتنفيذ رؤيتها الطموحة 2030

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية أصبحت الآن في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030، وعلى المسار الصحيح لمضاعفات حجم الاقتصاد والتنويع في مجالات الاقتصاد والاستثمار للوصول إلى أكبر اقتصاديات العالم، وذلك بدءًا من عام 2016؛ حيث وصلت المملكة إلى 1.7 تريليونات دولار في حجم الناتج المحلي في المملكة.