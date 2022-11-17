أسعار الذهب تستقر عند 1773.40 دولار للأونصة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون أقل حدة في رفع الفائدة في الشهور المقبلة الأسواق.