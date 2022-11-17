أسعار الذهب تستقر عند 1773.40 دولار للأونصة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون أقل حدة في رفع الفائدة في الشهور المقبلة الأسواق.
وبحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 1773.40 دولار للأوقية (الأونصة).
كما لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1776.20 دولار للأوقية.
وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار للأوقية يوم الثلاثاء بعد أنباء عن سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.
ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر.
ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 بالمائة إلى 21.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1003.4 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 2067.10 دولار للأوقية.